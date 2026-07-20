Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Транспорт перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото

Транспорт перед Крымским мостом в Керчи

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Ранее движение перекрывали в ночь на понедельник в 23.19 мск.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс"