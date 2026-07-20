Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ Дожди придут в Москву в ночь с понедельника на вторник и продлятся до пятницы.

В пятницу ожидается активное снижение температуры и выпадение до 20 миллиметров осадков.

В субботу и воскресенье в Москве потеплеет до плюс 25 градусов, осадков не ожидается.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дожди придут в Москву в ночь с понедельника на вторник и продлятся до пятницы, в последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В ночь с понедельника на вторник дожди придут в столицу и с грозами будут отмечаться на востоке области. При этом нужно сказать, что в среду и четверг осадков будет заметно меньше", - рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов.

"В пятницу с юга в столичный регион придет очень активный циклон, он принесет большое количество осадков, может выпасть до 20 миллиметров, что составляет четверть месячной нормы. В пятницу температура воздуха упадет до плюс 15 - плюс 18 градусов", - подчеркнул он.