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Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди - РИА Новости, 20.07.2026
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22:57 20.07.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди

Дожди придут в Москву в ночь на вторник и продлятся до пятницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дожди придут в Москву в ночь с понедельника на вторник и продлятся до пятницы.
  • В пятницу ожидается активное снижение температуры и выпадение до 20 миллиметров осадков.
  • В субботу и воскресенье в Москве потеплеет до плюс 25 градусов, осадков не ожидается.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дожди придут в Москву в ночь с понедельника на вторник и продлятся до пятницы, в последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В ночь с понедельника на вторник дожди придут в столицу и с грозами будут отмечаться на востоке области. При этом нужно сказать, что в среду и четверг осадков будет заметно меньше", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов.
"В пятницу с юга в столичный регион придет очень активный циклон, он принесет большое количество осадков, может выпасть до 20 миллиметров, что составляет четверть месячной нормы. В пятницу температура воздуха упадет до плюс 15 - плюс 18 градусов", - подчеркнул он.
По словам Шувалова в субботу в городе потеплеет до плюс 25 градусов, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье.
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