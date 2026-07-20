Синоптики рассказали, когда в Москву придет комфортная летняя погода

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москву со вторника придет комфортная летняя погода на смену 30-градусной жаре.

Изменение погоды связано с приближающимся с запада атмосферным фронтом, который принесет дожди, грозы и понижение температуры.

Температура воздуха не выше плюс 24 градусов продержится до конца недели.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Комфортная летняя погода придет в Москву на смену 30-градусной жаре из-за перемены атмосферных процессов со вторника, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

Синоптик пояснил, что погода в Москве изменится из-за приближающегося с запада атмосферного фронта, который принесет в столицу дожди, грозы и понижение температуры. Фронт активно пройдет над Москвой во вторник днем и ближе к вечеру, поэтому не исключены кратковременные грозы. Температура воздуха не выше плюс 24 градусов, предварительно, продержится до конца недели, добавил Голубев.

"У нас вот три дня был антициклон в столице с теплым воздухом - температура воздуха поднималась до плюс 30 градусов. И на смену ему с завтрашнего дня придет холодный воздух из-за подступающего с запада атмосферного фронта. И до конца недели будет температура воздуха будет около климатической нормы, либо окажется чуть ниже нее на 1–2 градуса. Это вполне комфортная летняя погода", - отметил Голубев.