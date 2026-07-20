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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве отца - РИА Новости, 20.07.2026
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19:02 20.07.2026 (обновлено: 19:39 20.07.2026)
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве отца

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве отца и сожжении тела

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЖитель столицы, обвиняемый в убийстве отца, в Бабушкинском районном суде города Москвы
Житель столицы, обвиняемый в убийстве отца, в Бабушкинском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Житель столицы, обвиняемый в убийстве отца, в Бабушкинском районном суде города Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве отца.
  • По версии следствия, мужчина расчленил тело отца, вывез его во Владимирскую область и сжег в лесу.
  • Обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии обвинения, убил своего отца в квартире дома на северо-востоке Москвы, вывез тело во Владимирскую область и там сжег его в лесу, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве отца на северо-востоке Москвы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В прокуратуре Москвы добавили, что мужчина не возражал против ареста.
По данным ведомства, 16 июля в квартире на Палехской улице в ходе ссоры мужчина несколько раз ударил отца дубинкой по голове. Чтобы скрыть содеянное, он расчленил тело и вывез его на автомобиле в лесополосу во Владимирской области, где сжег. Там фигуранта и задержали.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал, как совершил преступление и скрывал его следы. Кроме того, в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
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