В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве отца.

По версии следствия, мужчина расчленил тело отца, вывез его во Владимирскую область и сжег в лесу.

Обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии обвинения, убил своего отца в квартире дома на северо-востоке Москвы, вывез тело во Владимирскую область и там сжег его в лесу, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве отца на северо-востоке Москвы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

В прокуратуре Москвы добавили, что мужчина не возражал против ареста.

По данным ведомства, 16 июля в квартире на Палехской улице в ходе ссоры мужчина несколько раз ударил отца дубинкой по голове. Чтобы скрыть содеянное, он расчленил тело и вывез его на автомобиле в лесополосу во Владимирской области, где сжег. Там фигуранта и задержали.