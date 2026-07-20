В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на Малом Казенном переулке, дом 5, строение 3, загорелось двухэтажное здание старой постройки.
- Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, на место направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двухэтажное здание старой постройки загорелось на площади 250 квадратных метров на Малом Казенном переулке в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительная площадь пожара - 250 квадратных метров. На место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар на площади 250 квадратных метров происходит в неэксплуатируемом здании. Сведений о пострадавших не поступало.