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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 20.07.2026
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15:54 20.07.2026 (обновлено: 16:14 20.07.2026)
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание на 250 квадратных метрах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Малом Казенном переулке, дом 5, строение 3, загорелось двухэтажное здание старой постройки.
  • Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, на место направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двухэтажное здание старой постройки загорелось на площади 250 квадратных метров на Малом Казенном переулке в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что предварительная площадь пожара - 250 квадратных метров. На место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар на площади 250 квадратных метров происходит в неэксплуатируемом здании. Сведений о пострадавших не поступало.
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