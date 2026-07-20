В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на Малом Казенном переулке, дом 5, строение 3, загорелось двухэтажное здание старой постройки.

Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, на место направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двухэтажное здание старой постройки загорелось на площади 250 квадратных метров на Малом Казенном переулке в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предварительная площадь пожара - 250 квадратных метров. На место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.