Экс-зампреда банка "Агросоюз" получил 16,5 года по делу о хищениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве приговорил одного из бывших руководителей банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова к 16,5 годам колонии за мошенничество и участие в преступном сообществе.

Зеленцов похитил активы банка, приобретая неликвидные облигации и заключая фиктивные договоры, причинив организации ущерб более чем на 8 миллиардов рублей.

У банка отозвана лицензия в результате действий Зеленцова и его сообщников.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 16,5 годам колонии одного из бывших руководителей банка Алексея Зеленцова за мошенничество и участие в преступном сообществе, в результате его действий кредитной организации был причинен ущерб на более чем 8 миллиардов рублей, сообщает прокуратура столицы.

Установлено, что в 2018 году Зеленцов вступил в преступное сообщество, после чего был назначен на руководящие должности в банк. Тогда он, используя свою должность, похитил активы организации путем приобретения ей неликвидных облигаций коммерческой компании на сумму более 198,7 миллиона рублей. Кроме того, банк заключил 19 фиктивных договоров с подконтрольным юридическим лицом, по которым был уступлен кредитный портфель банка со всеми кредитами более чем на 7 миллиардов рублей.

Кроме этого, добавили в прокуратуре, сообщники незаконно купили права на облигации банка стоимостью 441,5 миллионов рублей, фиктивно погасили задолженности, и кредитная организация лишилась прав требования на 122,7 миллиона рублей. Более того, в результате их действий без оплаты были переданы автомобили на 4 миллиона рублей и недвижимость организации на 149 миллионов рублей.

"В результате кредитной организации причинен имущественный вред на общую сумму более 8 млрд рублей и у банка отозвана лицензия", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о банке "Агросоюз", где Зеленцов был заместителем, а затем и временно исполняющим обязанности председателя правления.

"С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры участник преступного сообщества 63-летний Алексей Зеленцов приговорен к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион рублей", - отметили в прокуратуре.

Также мужчина лишен права управлять банками на два года.