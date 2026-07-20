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Три пляжные зоны появились на востоке Москвы - РИА Новости, 20.07.2026
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Три пляжные зоны появились на востоке Москвы

На востоке Москвы появились три пляжные зоны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили три современные пляжные зоны на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату - с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Три пляжные зоны появились в Восточном административном округе - возле Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке возле Гольяновского пруда", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что на Большом Перовском пруду пляжную зону общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров обустроили на двух противоположных берегах водоема.
"Большой Перовский пруд - популярное место для отдыха и прогулок жителей Перовской и Кусковской улиц. В 2012 году провели работы по его реабилитации - очистили от ила, углубили дно, реконструировали водосброс, укрепили берега, высадили водные растения.
Новую зону отдыха оснастили всем необходимым - установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули. Кроме того, организовали две детские и две спортивные площадки - по одной на каждой стороне, многофункциональный павильон с кафе", - добавил он.
По его словам, вторая зона отдыха находится в юго-восточной части Владимирского пруда, который привели в порядок в 2021 году. Там на площади более 1 тысячи квадратных метров обустроили зону с шезлонгами и теневыми навесами.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что третья пляжная зона появилась у Гольяновского пруда, ее площадь составила почти 9 тысяч квадратных метров. Там оборудовали три бассейна с подогревом, установили на настилах почти 380 шезлонгов, теневые навесы и складные зонтики, возвели павильон для кафе.
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