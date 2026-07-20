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С блогерши, гулявшей голой по Москве, взыскивают долг по кредитам - РИА Новости, 20.07.2026
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13:48 20.07.2026
С блогерши, гулявшей голой по Москве, взыскивают долг по кредитам

С гулявшей голой по Москве блогерши взыскивают долг по кредитам на 234 тыс руб

© Фото : соцсети блогераБлогер Анастасия Брагина
Блогер Анастасия Брагина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети блогера
Блогер Анастасия Брагина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С блогерши Анастасии Брагиной принудительно взыскивают долг по кредитам на более чем 234 тысячи рублей.
  • В июне — сентябре 2024 года на Брагину завели три исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитным платежам.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. С гулявшей голой в Москве блогерши Анастасии Брагиной принудительно взыскивают долг по кредитам на более чем 234 тысячи рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, в июне-сентябре 2024 года на Брагину завели три исполнительных производства о взыскании "задолженности по кредитным платежам" по исполнительным надписям нотариуса и судебном приказу, выданному судебным участком в Пермском крае.
В общей сложности по ним с блогерши принудительно взыскивают более 219 тысяч рублей долга по кредитам с исполнительскими сборами на 15,3 тысячи рублей.
Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили о задержании 22-летней уроженки Пермского края после появления в интернете публикаций, где она снимает себя на видео обнаженной в общественных местах. До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина писала в своем Telegram-канале, что обращалась к правоохранителям в связи с распространением Брагиной порнографии среди детей и пропагандой наркотиков. Позднее она сообщила, что, по ее информации, задержана именно эта блогерша.
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