С блогерши, гулявшей голой по Москве, взыскивают долг по кредитам

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. С гулявшей голой в Москве блогерши Анастасии Брагиной принудительно взыскивают долг по кредитам на более чем 234 тысячи рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.