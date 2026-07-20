Мошенники заставили москвича купить золотые слитки

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников государственных структур убедили москвича купить золотые слитки на сумму свыше 30 миллионов рублей и передать их курьеру якобы для безопасности его финансов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.