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Мошенники заставили москвича купить золотые слитки - РИА Новости, 20.07.2026
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12:48 20.07.2026
Мошенники заставили москвича купить золотые слитки

Мошенники заставили москвича купить золотые слитки на 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москвич был убежден мошенниками, представлявшимися сотрудниками государственных структур, купить золотые слитки на сумму свыше 30 миллионов рублей.
  • Потерпевший передал слитки курьеру, который был задержан полицией на улице Анны Михайловой.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурантка заключена под стражу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников государственных структур убедили москвича купить золотые слитки на сумму свыше 30 миллионов рублей и передать их курьеру якобы для безопасности его финансов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В полицию обратился 59-летний житель Москвы и сообщил, что ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных государственных структур.
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"Злоумышленники убедили мужчину в том, что для обеспечения безопасности его финансов необходимо приобрести в банке золотые слитки общим весом 2,5 кг на сумму 30 610 164 рубля. Доверившись преступникам, потерпевший передал драгоценный металл курьеру", - сказали в пресс-службе.
Полицейские на установили личность и на улице Анны Михайловой задержали курьера - 21-летнюю москвичку, которая по указаниям куратора оставила слитки в тайнике.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантка заключена под стражу.
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