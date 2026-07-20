Мошенники заставили москвича купить золотые слитки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москвич был убежден мошенниками, представлявшимися сотрудниками государственных структур, купить золотые слитки на сумму свыше 30 миллионов рублей.
- Потерпевший передал слитки курьеру, который был задержан полицией на улице Анны Михайловой.
- Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурантка заключена под стражу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников государственных структур убедили москвича купить золотые слитки на сумму свыше 30 миллионов рублей и передать их курьеру якобы для безопасности его финансов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В полицию обратился 59-летний житель Москвы и сообщил, что ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных государственных структур.
"Злоумышленники убедили мужчину в том, что для обеспечения безопасности его финансов необходимо приобрести в банке золотые слитки общим весом 2,5 кг на сумму 30 610 164 рубля. Доверившись преступникам, потерпевший передал драгоценный металл курьеру", - сказали в пресс-службе.
Полицейские на установили личность и на улице Анны Михайловой задержали курьера - 21-летнюю москвичку, которая по указаниям куратора оставила слитки в тайнике.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантка заключена под стражу.