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Против блогерши, гулявшей голой по Москве, начали доследственную проверку - РИА Новости, 20.07.2026
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11:25 20.07.2026
Против блогерши, гулявшей голой по Москве, начали доследственную проверку

Против гулявшей голой по Москве блогерши Брагиной начали доследственную проверку

© Фото : соцсети блогераБлогер Анастасия Брагина
Блогер Анастасия Брагина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети блогера
Блогер Анастасия Брагина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении блогерши, которая ходила в Москве обнаженной, проводится доследственная проверка по статье о развратных действиях.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доследственная проверка по статье о развратных действиях проводится в отношении блогерши, которая обнаженной ходила в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (Развратные действия)", - сказал собеседник агентства.
Накануне в Москве задержали блогершу Анастасию Брагину. По данным столичного главка МВД, в интернете выявили публикации, где девушка снимает себя на видео обнаженной в общественных местах.
Предварительно установлено, что блогерша находилась голой в магазине на Волоколамском шоссе.
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