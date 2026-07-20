Против блогерши, гулявшей голой по Москве, начали доследственную проверку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении блогерши, которая ходила в Москве обнаженной, проводится доследственная проверка по статье о развратных действиях.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доследственная проверка по статье о развратных действиях проводится в отношении блогерши, которая обнаженной ходила в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (Развратные действия)", - сказал собеседник агентства.
Накануне в Москве задержали блогершу Анастасию Брагину. По данным столичного главка МВД, в интернете выявили публикации, где девушка снимает себя на видео обнаженной в общественных местах.
Предварительно установлено, что блогерша находилась голой в магазине на Волоколамском шоссе.
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