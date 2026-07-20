Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Департамент транспорта Москвы призывает водителей быть внимательными в жару.

Рекомендуется проветривать салон перед поездкой и парковать автомобиль в тени.

Не следует оставлять в машине детей и питомцев, а также хранить емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, напоминает столичный департамент транспорта.

"В городе жарко. Не забывайте следить за самочувствием и пить больше воды в пути… Поездка пройдет комфортнее и безопаснее, если проветрить салон перед поездкой, не оставлять детей и животных в автомобиле. Это опасно: всего за несколько минут возникает риск перегрева, теплового удара и потери сознания", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале

В дептрансе призвали водителей не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, особенно под открытым солнцем. Кроме того, в ведомстве порекомендовали выбирать места для парковки в тени.