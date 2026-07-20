Рейтинг@Mail.ru
Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 20.07.2026
Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Дептранс призвал москвичей быть внимательными на дорогах в жару

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы призывает водителей быть внимательными в жару.
  • Рекомендуется проветривать салон перед поездкой и парковать автомобиль в тени.
  • Не следует оставлять в машине детей и питомцев, а также хранить емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, напоминает столичный департамент транспорта.
"В городе жарко. Не забывайте следить за самочувствием и пить больше воды в пути… Поездка пройдет комфортнее и безопаснее, если проветрить салон перед поездкой, не оставлять детей и животных в автомобиле. Это опасно: всего за несколько минут возникает риск перегрева, теплового удара и потери сознания", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, особенно под открытым солнцем. Кроме того, в ведомстве порекомендовали выбирать места для парковки в тени.
"Будьте внимательны за рулем. При первых признаках недомогания остановитесь в безопасном месте. Продолжайте поездку только после улучшения самочувствия", - подчеркивается в сообщении.
Отдыхающая в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
18 июля, 14:24
 
АвтоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала