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В Москве за первое полугодие 2026 г провели 1,7 млн анализов качества воды - РИА Новости, 20.07.2026
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В Москве за первое полугодие 2026 г провели 1,7 млн анализов качества воды

В Москве провели 1,7 млн исследований качества воды за первое полугодие 2026 г

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПроверка воды
Проверка воды - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели 1,7 миллиона исследований качества воды за первое полугодие 2026 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь-июнь этого года уже провели 1,7 миллиона различных анализов", - сказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства обратил внимание, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 600 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.
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