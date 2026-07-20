Традиционную подготовку к отопительному сезону проведут в Москве

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подготовка городских объектов к зиме проходит согласно графику, работы охватят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Подготовка городских объектов к зиме проходит согласно графику. Работы охватят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, теплоэлектроцентрали, районные и квартальные тепловые станции, малые котельные. Профилактические ремонты проведут на электрических, водопроводных и канализационных сетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на тепловых сетях проводят гидравлические испытания. Также для городских служб проходят плановые тренировки, цель которых - дополнительная отработка специализированных действий по работе в осенне-зимний и отопительный периоды.

"Такие мероприятия регулярно проводят на территории всех административных округов столицы. В них наряду с персоналом организаций и предприятий задействована специализированная инженерная и коммунальная техника, а также техника пожарно-спасательного гарнизона. Отрабатывается ее оперативное прибытие и развертывание", - поясняется в сообщении.