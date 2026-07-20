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Традиционную подготовку к отопительному сезону проведут в Москве - РИА Новости, 20.07.2026
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Традиционную подготовку к отопительному сезону проведут в Москве

В Москве проведут традиционную подготовку к отопительному сезону

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Башни московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подготовка городских объектов к зиме проходит согласно графику, работы охватят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Подготовка городских объектов к зиме проходит согласно графику. Работы охватят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, теплоэлектроцентрали, районные и квартальные тепловые станции, малые котельные. Профилактические ремонты проведут на электрических, водопроводных и канализационных сетях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на тепловых сетях проводят гидравлические испытания. Также для городских служб проходят плановые тренировки, цель которых - дополнительная отработка специализированных действий по работе в осенне-зимний и отопительный периоды.
"Такие мероприятия регулярно проводят на территории всех административных округов столицы. В них наряду с персоналом организаций и предприятий задействована специализированная инженерная и коммунальная техника, а также техника пожарно-спасательного гарнизона. Отрабатывается ее оперативное прибытие и развертывание", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что подготовка к предстоящему отопительному сезону завершится до 1 сентября.
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