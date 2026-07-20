В Москве репетитор попытался ограбить семью ученика

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Репетитор попытался похитить из квартиры ученика в центре Москвы тысячу евро, однако был пойман с поличным прямо у сейфа с конвертом в руках, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал "учителя" прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он "просто зашел", не помогла — все зафиксировала камера видеонаблюдения", - говорится в сообщении.