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В Москве репетитор попытался ограбить семью ученика - РИА Новости, 20.07.2026
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08:39 20.07.2026 (обновлено: 09:49 20.07.2026)
В Москве репетитор попытался ограбить семью ученика

В Москве репетитор пытался украсть из квартиры ученика тысячу евро

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Репетитор из Красноярска полгода выстраивал доверительные отношения с семьей ученика, чтобы совершить кражу в их квартире.
  • Молодой человек был пойман с поличным прямо у сейфа с конвертом в руках, попытку оправдаться не приняла семья ученика, так как все зафиксировала камера видеонаблюдения.
  • В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража), ему грозит до шести лет колонии.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Репетитор попытался похитить из квартиры ученика в центре Москвы тысячу евро, однако был пойман с поличным прямо у сейфа с конвертом в руках, возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что 23-летний репетитор из Красноярска полгода выстраивал доверительные отношения с семьей, занимаясь с их сыном. За это время он изучил планировку квартиры на Петровском бульваре и узнал, что семья часто оставляет двери незапертыми, а ключи от сейфа лежат на виду.
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"Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал "учителя" прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он "просто зашел", не помогла — все зафиксировала камера видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Украденную тысячу евро вернули владельцам.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет колонии.
Полицейские проверяют, не является ли "педагог" серийным вором.
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