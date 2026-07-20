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Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 20.07.2026
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07:39 20.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник

Позднякова: в Москве в понедельник ожидается до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парк "Серебряный Бор" в Москве
Отдыхающая в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающая в парк "Серебряный Бор" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидается максимальная температура от +26 до +28 градусов.
  • Осадков не ожидается, ветер будет южный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление — в норме и чуть выше климатической нормы.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник может подняться до плюс 28 градусов, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В понедельник в Москве погода сохранится хорошая ... еще будет антициклон. Атмосферное давление будет в норме и чуть выше климатической нормы. При небольшой облачности ночью осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в столице ожидается в пределах плюс 14 - плюс 16 градусов, по области может быть ниже - около 13 градусов тепла.
"Максимальная температура при переменной облачности и также без осадков. В Москве - плюс 26 - плюс 28, по региону 23-28 градуса тепла. Ветер уже будет южный, не очень сильный, 3-8 метров в секунду. То есть погода еще вполне комфортная", - подчеркнула Позднякова.
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