Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в понедельник может подняться до плюс 28 градусов, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в столице ожидается в пределах плюс 14 - плюс 16 градусов, по области может быть ниже - около 13 градусов тепла.

"Максимальная температура при переменной облачности и также без осадков. В Москве - плюс 26 - плюс 28, по региону 23-28 градуса тепла. Ветер уже будет южный, не очень сильный, 3-8 метров в секунду. То есть погода еще вполне комфортная", - подчеркнула Позднякова.