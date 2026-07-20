Более 400 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона с 20:30 до 05:00.
- Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 400 вражеских беспилотников летело с 20.30 до 5.00 в направлении Московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве", - написал Собянин
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