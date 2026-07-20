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Более 400 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин - РИА Новости, 20.07.2026
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05:11 20.07.2026 (обновлено: 05:14 20.07.2026)
Более 400 БПЛА летели на Московский регион за ночь, сообщил Собянин

Собянин: более 400 БПЛА летели к Москве, 85 уничтожены на подлете

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона с 20:30 до 05:00.
  • Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 400 вражеских беспилотников летело с 20.30 до 5.00 в направлении Московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
"85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве", - написал Собянин
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей Собянин
 
 
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