Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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