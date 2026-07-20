VK Fest в Москве посетили 85 тысяч человек за два дня

Краткий пересказ от РИА ИИ Музыкальный фестиваль VK Fest в Москве посетили 85 тысяч человек за два дня.

В 2026 году фестиваль уже прошел в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, а в Москве он состоялся 18–19 июля на территории ВДНХ.

На сцене выступили различные артисты, включая Zivert, t.A.T.u., Басту и Диму Билана, а также прошли шоу VK Мегамикс и дискуссии в рамках «VK Лектория».

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Музыкальный фестиваль VK Fest в Москве посетили 85 тысяч человек за два дня, сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В 2026 году фестиваль уже состоялся в Казани Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В Москве VK Fest прошел 18-19 июля.

"В этом году нас выбрали в Москве 85 тысяч человек… Все сцены, все цеха отработали штатно, с любовью и вниманием", - сказала она журналистам.

В нынешнем году VK Fest прошел в новой локации - на территории ВДНХ. Как отметила Новикова, территория сравнима с локацией прошлого года - "Лужниками". "Это новый фестиваль, новая локация, новая логистика. В "Лужниках" точки располагались по кругу - и это был водоворот событий, а здесь, на ВДНХ - красивая длинная аллея с фонтанами. Это имеет свой характер, свой уникальный вайб: и, конечно, это открытая вода, зелень - все это дает совершенно другое впечатление", - добавила руководитель фестиваля.

В первый день фестиваля, 18 июля, на сцену вышли Zivert, Boulevard Depo, Markul, Татьяна Куртукова, АК-47 и Tgk, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Ева Польна, Jony и другие артисты. На следующий день для гостей VK Fest выступили t.A.T.u., Gone.Fludd, Icegergert, группа Pizza, Слава КПСС, OG Buda, Saluki, Chebanov, Xolidayboy, Мот и Lil Keystalll. Секретными гостями стали Ваня Дмитриенко, Баста и Дима Билан.

Для любителей электронной музыки свои сеты представили Nejtrino, DJ Baldin, Кто DJ?, а также Aria Fredda, Fonarev, Alexander Popov.

Кроме того, в заключительный день фестиваля прошло шоу VK Мегамикс, в рамках которого выступили артисты разных поколений. В лайнап вошли Blizkey, Seryabkina, Жасмин, Банд'Эрос, Hollyflame, Тима Белорусских, группы "Альянс", "Город 312", "Вирус", Артур Пирожков, Олег Газманов, Александр Серов и другие.

Синяя дорожка в этом году состояла сразу из трех зон: светское дефиле, челленджи для звезд и интервью с Аленой Блин - на ней появились Татьяна Куртукова, Дора, Оксана Самойлова, Глюк"oZa, Глеб Калюжный, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Наташа Королева, Тимати, Лариса Долина и другие.

Кроме того, участниками VK Fest стали инфлюенсеры, в числе которых Kara Kross, Наташа Гасанханова, Роман Каграманов, Влад А4, Глент, Кобяков и другие.

В рамках "VK Лектория" прошли дискуссии с известными артистами, спортсменами и экспертами: Екатериной Волковой, Лукерьей Ильяшенко, Никой Здорик, Евой Смирновой, Александром Арутюновым, Кариной Нигай, Марией Миногаровой, Максимом Матвеевым, Аделией Петросян и Даниилом Глейхенгаузом.