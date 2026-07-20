Бизнесмен Ермолаев планирует выйти из больницы в ближайшие недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев планирует выйти из больницы в ближайшие недели.
- Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него, произошедшем в Монако.
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, сообщил, что планирует выйти из больницы в ближайшие недели.
"Я не знаю, надеюсь. Если все пойдет хорошо, я, должно быть, смогу выйти в ближайшие недели", - сказал он в интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос, сможет ли он скоро выписаться из больницы.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Сам Ермолаев обвинил в покушении на него украинскую разведку.