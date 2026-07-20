Бизнесмен Ермолаев планирует выйти из больницы в ближайшие недели

ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, сообщил, что планирует выйти из больницы в ближайшие недели.

"Я не знаю, надеюсь. Если все пойдет хорошо, я, должно быть, смогу выйти в ближайшие недели", - сказал он в интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос, сможет ли он скоро выписаться из больницы.