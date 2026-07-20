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Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, сообщило НАРЭ - РИА Новости, 20.07.2026
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14:12 20.07.2026
Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, сообщило НАРЭ

НАРЭ: Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, дизтоплива — на 8 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, а дизельного топлива — на 8 дней.
  • Аграрии жаловались властям на растущий дефицит дизельного топлива и ситуацию, когда оптовые цены превышают розничные.
  • НАРЭ следит за развитием событий на международном рынке и ситуацией в регионе Персидского залива, которая влияет на цены и условия поставок нефтепродуктов.
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, а дизтоплива — на 8 дней, сообщило в понедельник Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) на фоне топливного кризиса и жалоб аграриев.
НАРЭ отреагировало на просьбу фермеров опубликовать информацию о запасах нефтепродуктов в республике. Аграрии жаловались властям на растущий дефицит дизельного топлива и парадоксальную ситуацию, когда оптовые цены превышают розничные, что может сорвать текущую уборочную кампанию.
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"Что касается наличия нефтепродуктов и уровня запасов у экономических операторов, то, согласно данным за 20 июля 2026 года, ситуация следующая: дизельное топливо - 8 дней; бензин - 18 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАРЭ.
Поясняется, что имеющиеся данные не указывают на повсеместный дефицит стандартных нефтепродуктов в сети автозаправочных станций.
"НАРЭ следит за развитием событий на международном рынке, включая ситуацию в регионе Персидского залива, которая порождает неопределенность на нефтяных рынках и отражается на динамике международных котировок, включая котировки Platts, влияя на цены на нефтепродукты и условия поставок на рынке", - подчеркивается в сообщении.
Парламент Молдавии 26 июля одобрил создание аварийных запасов нефтепродуктов, которых должно хватить на 61 день потребления. Согласно документу, аварийные запасы будут создаваться как центральным хранилищем нефтепродуктов, так и импортерами нефтепродуктов, при этом обязательства будут распределяться поровну между обеими сторонами. Процесс создания запасов будет проходить постепенно, до 30 июня 2034 года, чтобы избежать финансового давления на государственный бюджет и экономическую обстановку.
Объем обязательных запасов пропорционален объему импортированных нефтепродуктов за предыдущий календарный год. При этом 75% от общего объема аварийных запасов составляют бензин и дизельное топливо. Около 60% от общего объема запасов должны храниться на территории Молдавии, но часть запасов может храниться и за пределами страны на основании двусторонних соглашений, заключенных с принимающими государствами. В течение 8 месяцев, правительство создаст или назначит центральное хранилище нефтепродуктов.
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