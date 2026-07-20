Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, сообщило НАРЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, а дизельного топлива — на 8 дней.

Аграрии жаловались властям на растущий дефицит дизельного топлива и ситуацию, когда оптовые цены превышают розничные.

НАРЭ следит за развитием событий на международном рынке и ситуацией в регионе Персидского залива, которая влияет на цены и условия поставок нефтепродуктов.

КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Молдавия располагает запасами бензина на 18 дней, а дизтоплива — на 8 дней, сообщило в понедельник Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) на фоне топливного кризиса и жалоб аграриев.

НАРЭ отреагировало на просьбу фермеров опубликовать информацию о запасах нефтепродуктов в республике. Аграрии жаловались властям на растущий дефицит дизельного топлива и парадоксальную ситуацию, когда оптовые цены превышают розничные, что может сорвать текущую уборочную кампанию.

"Что касается наличия нефтепродуктов и уровня запасов у экономических операторов, то, согласно данным за 20 июля 2026 года, ситуация следующая: дизельное топливо - 8 дней; бензин - 18 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАРЭ.

Поясняется, что имеющиеся данные не указывают на повсеместный дефицит стандартных нефтепродуктов в сети автозаправочных станций.

"НАРЭ следит за развитием событий на международном рынке, включая ситуацию в регионе Персидского залива , которая порождает неопределенность на нефтяных рынках и отражается на динамике международных котировок, включая котировки Platts, влияя на цены на нефтепродукты и условия поставок на рынке", - подчеркивается в сообщении.

Парламент Молдавии 26 июля одобрил создание аварийных запасов нефтепродуктов, которых должно хватить на 61 день потребления. Согласно документу, аварийные запасы будут создаваться как центральным хранилищем нефтепродуктов, так и импортерами нефтепродуктов, при этом обязательства будут распределяться поровну между обеими сторонами. Процесс создания запасов будет проходить постепенно, до 30 июня 2034 года, чтобы избежать финансового давления на государственный бюджет и экономическую обстановку.