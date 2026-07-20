ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 145 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 145 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодезь и Липцы.
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