Защита блогера Митрошиной обжаловала приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег в особо крупном размере.
- Ее защита обжаловала приговор, настаивая на более мягком наказании.
- Ранее свою жалобу на приговор направило и обвинение.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной, которую суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Юсупов.
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"Подали краткую апелляционную жалобу, в которой настаиваем на более мягком наказании", - рассказал собеседник агентства.
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег
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Ранее свою жалобу на приговор направило обвинение, суть апелляционного представления не раскрывалась.
Тверской районный суд 18 июня признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства имущество блогера на сумму 115 миллионов рублей.
По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, Митрошина в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы, а также недвижимость на Краснопресненской набережной, пытаясь придать легальный вид деньгам, полученным в результате уклонения от уплаты налогов.
Гособвинение настаивало на реальном лишении свободы – три года колонии общего режима. Защита просила оправдать блогера.