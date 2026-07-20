Защита блогера Митрошиной обжаловала приговор

Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве. Архивное фото

Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег в особо крупном размере.

Ее защита обжаловала приговор, настаивая на более мягком наказании.

Ранее свою жалобу на приговор направило и обвинение.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной, которую суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Юсупов.

« "Подали краткую апелляционную жалобу, в которой настаиваем на более мягком наказании", - рассказал собеседник агентства.

Ранее свою жалобу на приговор направило обвинение, суть апелляционного представления не раскрывалась.

Тверской районный суд 18 июня признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства имущество блогера на сумму 115 миллионов рублей.

По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, Митрошина в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы , а также недвижимость на Краснопресненской набережной, пытаясь придать легальный вид деньгам, полученным в результате уклонения от уплаты налогов.