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Защита блогера Митрошиной обжаловала приговор - РИА Новости, 20.07.2026
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20:23 20.07.2026
Защита блогера Митрошиной обжаловала приговор

РИА Новости: защита обжаловала условный приговор блогеру Александре Митрошиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве
Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Блогер Александра Митрошина в Тверском районном суде в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег в особо крупном размере.
  • Ее защита обжаловала приговор, настаивая на более мягком наказании.
  • Ранее свою жалобу на приговор направило и обвинение.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной, которую суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Юсупов.
«
"Подали краткую апелляционную жалобу, в которой настаиваем на более мягком наказании", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее свою жалобу на приговор направило обвинение, суть апелляционного представления не раскрывалась.
Тверской районный суд 18 июня признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства имущество блогера на сумму 115 миллионов рублей.
По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, Митрошина в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы, а также недвижимость на Краснопресненской набережной, пытаясь придать легальный вид деньгам, полученным в результате уклонения от уплаты налогов.
Гособвинение настаивало на реальном лишении свободы – три года колонии общего режима. Защита просила оправдать блогера.
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