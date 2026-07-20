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Минфин приостановит проведение аукционов по размещению ОФЗ - РИА Новости, 20.07.2026
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19:21 20.07.2026
Минфин приостановит проведение аукционов по размещению ОФЗ

Минфин приостановит аукционы ОФЗ в целях содействия стабилизации рынка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин России приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).
  • Возобновление аукционов будет сообщено дополнительно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минфин России приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
"Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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