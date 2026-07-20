Минфин приостановит проведение аукционов по размещению ОФЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минфин России приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).
- Возобновление аукционов будет сообщено дополнительно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Минфин России приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.
"Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте министерства.