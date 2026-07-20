Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, заявил Малков

"Рязанские аграрии увеличили производство молока, мяса и яиц… Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, а темпы увеличения производства превышают среднероссийские показатели", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что за первое полугодие в хозяйствах региона произвели 348 тысяч тонн молока, 76,7 тысячи тонн мяса и 778 миллионов куриных яиц. За 10 лет, по информации губернатора, производство молока в регионе выросло в 1,8 раза, мяса – в 2,1 раза, яиц – в 1,9 раза.