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Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, заявил Малков - РИА Новости, 20.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:36 20.07.2026 (обновлено: 14:55 20.07.2026)
Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, заявил Малков

Малков: Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПтицефабрика
Птицефабрика - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РЯЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, превышая среднероссийские показатели по темпам увеличения производства, сообщил губернатор Павел Малков.
"Рязанские аграрии увеличили производство молока, мяса и яиц… Рязанская область сохраняет устойчивый рост в животноводстве, а темпы увеличения производства превышают среднероссийские показатели", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что за первое полугодие в хозяйствах региона произвели 348 тысяч тонн молока, 76,7 тысячи тонн мяса и 778 миллионов куриных яиц. За 10 лет, по информации губернатора, производство молока в регионе выросло в 1,8 раза, мяса – в 2,1 раза, яиц – в 1,9 раза.
По данным пресс-службы правительства региона, рост объемов выпуска животноводческой продукции обусловлен задачами национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Основной вклад вносят крупные и средние сельхозпредприятия Спасского, Касимовского, Кораблинского, Ряжского, Рязанского и Александро-Невского округов.
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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