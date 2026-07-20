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МИД России предупредил об ответе на враждебные действия против дипломатов - РИА Новости, 20.07.2026
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20:41 20.07.2026
МИД России предупредил об ответе на враждебные действия против дипломатов

МИД РФ предупредил об ответе на враждебные действия против российских дипломатов

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ заявил, что любые враждебные действия против российских дипломатов не останутся без ответа.
  • Два сотрудника посольства Италии в Москве объявлены персонами нон грата после требования к военному атташе РФ и его помощнику покинуть Италию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Любые враждебные действия против российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа, заявили в МИД РФ после объявления персонами нон грата двух сотрудников посольства Италии в Москве.
Временный поверенный Италии в России был вызван в МИД в понедельник из-за беспочвенных требований к военному атташе РФ и его помощнику покинуть Италию.
«
"Хотели бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
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