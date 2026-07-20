МИД России предупредил об ответе на враждебные действия против дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД РФ заявил, что любые враждебные действия против российских дипломатов не останутся без ответа.
- Два сотрудника посольства Италии в Москве объявлены персонами нон грата после требования к военному атташе РФ и его помощнику покинуть Италию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Любые враждебные действия против российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа, заявили в МИД РФ после объявления персонами нон грата двух сотрудников посольства Италии в Москве.
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"Хотели бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
МИД Италии вызвал посла России в Риме
3 ноября 2025, 21:29