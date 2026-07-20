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МИД вызвал временного поверенного Италии в России - РИА Новости, 20.07.2026
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20:30 20.07.2026 (обновлено: 20:37 20.07.2026)
МИД вызвал временного поверенного Италии в России

МИД РФ вызвал временного поверенного Италии из-за высылки российских дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временного поверенного Италии в России вызвали в МИД России.
  • Причиной вызова стало предъявление итальянской стороной требований к военному атташе РФ и его помощнику покинуть Италию, которые в российском дипломатическом ведомстве назвали беспочвенными.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временного поверенного Италии в России вызвали в МИД в понедельник из-за беспочвенных требований к военному атташе РФ и его помощнику покинуть Италию, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
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"20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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