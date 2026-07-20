МИД вызвал временного поверенного Италии в России

«

"20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.