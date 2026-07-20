В МИД рассказали, на что должна ориентироваться новая организация по ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что работа Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта должна ориентироваться на подходы и опыт ООН.
- Он отметил, что будущая организация должна опираться на проверенные временем подходы по информационно-коммуникационным технологиям и ИИ, включая создание и использование доверенных, безопасных технологий ИИ, обеспечение открытости, доступности, защищенности и достоверности исходных данных ИИ.
- Алимов выразил надежду, что будущая структура будет содействовать обмену опытом между компаниями и исследовательскими центрами, расширению доступа к моделям ИИ и сервисам на их основе, а также к программно-аппаратному обеспечению стран-членов.
ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Работа Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта должна ориентироваться на подходы и опыт ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"РФ с самого начала приветствовала китайскую инициативу о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ВОИ). Рассчитываем на то, что будущая Организация будет опираться на проверенные временем подходы по информационно-коммуникационным технологиям в целом и ИИ в частности", - заявил Алимов на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
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Среди них, отметил он, создание и использование доверенных, безопасных технологий ИИ, обеспечение открытости, доступности, защищенности и достоверности исходных данных ИИ, гарантии суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.
"Реализация этих установок в рамках ВОИ позволит ей стать площадкой, обеспечивающей равные права и возможности государств в области технологий ИИ, помочь им в усилиях по преодолению цифрового разрыва", - добавил замминистра.
Вместе с тем он выразил надежду, что будущая структура будет содействовать обмену опытом между нашими компаниями и исследовательскими центрами, расширению доступа к моделям ИИ и сервисам на их основе, а также к программно-аппаратному обеспечению стран-членов.
"При этом работа ВОИ должна ориентироваться на ООН. Мы подходим к данной структуре в первую очередь как дополнительному механизму практического взаимодействия по наращиванию потенциала развивающихся стран", - указал дипломат.
Алимов добавил, что в рамках ВОИ можно было бы прорабатывать совместные инициативы, предложения для последующей реализации в ООН, а также в МСЭ, например, по вопросам стандартизации и организации исследований.
"В целом, считаем опыт и подходы ООН – основными ориентирами для руководства в рамках ВОИ. Со своей стороны намерены продолжать вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования ВОИ", - подытожил он.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.
Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель - расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.