В МИД рассказали, на что должна ориентироваться новая организация по ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что работа Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта должна ориентироваться на подходы и опыт ООН.

Он отметил, что будущая организация должна опираться на проверенные временем подходы по информационно-коммуникационным технологиям и ИИ, включая создание и использование доверенных, безопасных технологий ИИ, обеспечение открытости, доступности, защищенности и достоверности исходных данных ИИ.

Алимов выразил надежду, что будущая структура будет содействовать обмену опытом между компаниями и исследовательскими центрами, расширению доступа к моделям ИИ и сервисам на их основе, а также к программно-аппаратному обеспечению стран-членов.

ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Работа Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта должна ориентироваться на подходы и опыт ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"РФ с самого начала приветствовала китайскую инициативу о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ВОИ). Рассчитываем на то, что будущая Организация будет опираться на проверенные временем подходы по информационно-коммуникационным технологиям в целом и ИИ в частности", - заявил Алимов на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае

Среди них, отметил он, создание и использование доверенных, безопасных технологий ИИ, обеспечение открытости, доступности, защищенности и достоверности исходных данных ИИ, гарантии суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.

"Реализация этих установок в рамках ВОИ позволит ей стать площадкой, обеспечивающей равные права и возможности государств в области технологий ИИ, помочь им в усилиях по преодолению цифрового разрыва", - добавил замминистра.

Вместе с тем он выразил надежду, что будущая структура будет содействовать обмену опытом между нашими компаниями и исследовательскими центрами, расширению доступа к моделям ИИ и сервисам на их основе, а также к программно-аппаратному обеспечению стран-членов.

"При этом работа ВОИ должна ориентироваться на ООН . Мы подходим к данной структуре в первую очередь как дополнительному механизму практического взаимодействия по наращиванию потенциала развивающихся стран", - указал дипломат.

Алимов добавил, что в рамках ВОИ можно было бы прорабатывать совместные инициативы, предложения для последующей реализации в ООН, а также в МСЭ, например, по вопросам стандартизации и организации исследований.

"В целом, считаем опыт и подходы ООН – основными ориентирами для руководства в рамках ВОИ. Со своей стороны намерены продолжать вносить вклад в совершенствование механизмов функционирования ВОИ", - подытожил он.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.