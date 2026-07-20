В МИД прокомментировали формирование системы сотрудничества в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что формирование системы международного сотрудничества в области ИИ должно вестись в универсальных форматах, обеспечивающих равноправное участие всех стран.

Подходы России к международному сотрудничеству в области ИИ опираются на принципы Устава ООН, включая уважение суверенного равенства государств и противодействие "технологическому колониализму".

Алимов подчеркнул важность сохранения и укрепления центральной роли ООН в обсуждении проблематики искусственного интеллекта.

ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Формирование системы международного сотрудничества в области ИИ должно вестись в универсальных форматах, обеспечивающих равноправное участие всех стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Наши подходы к международному сотрудничеству в области ИИ хорошо известны, они опираются на принципы Устава ООН ", - заявил Алимов на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае

Он отметил, что в основе подходов РФ - уважение суверенного равенства государств, обеспечение недискриминационного доступа к ресурсам и технологиям, повышение отдачи от ИИ для социально-экономического роста, противодействие "технологическому колониализму".

"Неравномерное распределение технологий и средств производств между государствами ограничивает не только развитие, но и возможности стран полноценно участвовать в выработке стандартов и правил в области ИИ", - подчеркнул дипломат.

По его словам, формирование системы международного сотрудничества в области ИИ должно вестись в универсальных форматах, обеспечивающих равноправное участие всех стран.

"Для того, чтобы голос каждого был услышан, важно сохранить и укрепить центральную роль ООН в обсуждении проблематики искусственного интеллекта, включая такие важные ее аспекты, как регулирование ИИ. Только ООН способна гарантировать соблюдение суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела", - указал Алимов.