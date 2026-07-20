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В МИД прокомментировали формирование системы сотрудничества в сфере ИИ - РИА Новости, 20.07.2026
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17:07 20.07.2026
В МИД прокомментировали формирование системы сотрудничества в сфере ИИ

МИД: все страны на равных должны формировать систему сотрудничества по ИИ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что формирование системы международного сотрудничества в области ИИ должно вестись в универсальных форматах, обеспечивающих равноправное участие всех стран.
  • Подходы России к международному сотрудничеству в области ИИ опираются на принципы Устава ООН, включая уважение суверенного равенства государств и противодействие "технологическому колониализму".
  • Алимов подчеркнул важность сохранения и укрепления центральной роли ООН в обсуждении проблематики искусственного интеллекта.
ШАНХАЙ, 20 июл – РИА Новости. Формирование системы международного сотрудничества в области ИИ должно вестись в универсальных форматах, обеспечивающих равноправное участие всех стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Наши подходы к международному сотрудничеству в области ИИ хорошо известны, они опираются на принципы Устава ООН", - заявил Алимов на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
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Он отметил, что в основе подходов РФ - уважение суверенного равенства государств, обеспечение недискриминационного доступа к ресурсам и технологиям, повышение отдачи от ИИ для социально-экономического роста, противодействие "технологическому колониализму".
"Неравномерное распределение технологий и средств производств между государствами ограничивает не только развитие, но и возможности стран полноценно участвовать в выработке стандартов и правил в области ИИ", - подчеркнул дипломат.
По его словам, формирование системы международного сотрудничества в области ИИ должно вестись в универсальных форматах, обеспечивающих равноправное участие всех стран.
"Для того, чтобы голос каждого был услышан, важно сохранить и укрепить центральную роль ООН в обсуждении проблематики искусственного интеллекта, включая такие важные ее аспекты, как регулирование ИИ. Только ООН способна гарантировать соблюдение суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела", - указал Алимов.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае 17-20 июля.
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