МИД России назвал цель украинских атак на КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют цель нанести компании невосполнимый урон.

КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Атаки Киева на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют цель нанести компании невосполнимый урон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море в воскресенье, 19 июля, подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. Как сообщила компания, погрузка нефти была остановлена, но уже вечером 19 июля возобновлена.

« "Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

По словам Захаровой, сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников.