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МИД России назвал цель украинских атак на КТК - РИА Новости, 20.07.2026
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16:49 20.07.2026 (обновлено: 17:17 20.07.2026)
МИД России назвал цель украинских атак на КТК

МИД: Киев пытается нанести КТК невосполнимый урон

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют цель нанести компании невосполнимый урон.
  • КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Атаки Киева на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют цель нанести компании невосполнимый урон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море в воскресенье, 19 июля, подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. Как сообщила компания, погрузка нефти была остановлена, но уже вечером 19 июля возобновлена.
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"Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

По словам Захаровой, сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников.
"Но режим Владимира Зеленского ни во что не ставит причиняемый ВСУ экономический ущерб его американским и европейским союзникам", - подчеркнула она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Захарова прокомментировала атаки Киева на танкеры у терминала КТК
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