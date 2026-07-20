МИД России назвал цель украинских атак на КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют цель нанести компании невосполнимый урон.
- КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Атаки Киева на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) преследуют цель нанести компании невосполнимый урон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море в воскресенье, 19 июля, подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. Как сообщила компания, погрузка нефти была остановлена, но уже вечером 19 июля возобновлена.
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"Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
По словам Захаровой, сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума – это атака и на интересы его государств-участников.
"Но режим Владимира Зеленского ни во что не ставит причиняемый ВСУ экономический ущерб его американским и европейским союзникам", - подчеркнула она.