МИД России осудил украинские атаки на танкеры у морского терминала КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России осуждает атаки Киева на танкеры у морского терминала КТК.
- Захарова заявила, что действия сторон, способствовавших планированию атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, также осуждаются.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД РФ осуждает атаки Киева на танкеры у морского терминала КТК и действия тех, кто помогал их спланировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации", - говорится в ее комментарии в связи с украинскими террористическими атаками на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.
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