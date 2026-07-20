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МИД России осудил украинские атаки на танкеры у морского терминала КТК - РИА Новости, 20.07.2026
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16:47 20.07.2026 (обновлено: 16:52 20.07.2026)
МИД России осудил украинские атаки на танкеры у морского терминала КТК

МИД осудил удары по танкерам у терминала КТК и действия тех, кто помогал Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России осуждает атаки Киева на танкеры у морского терминала КТК.
  • Захарова заявила, что действия сторон, способствовавших планированию атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, также осуждаются.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД РФ осуждает атаки Киева на танкеры у морского терминала КТК и действия тех, кто помогал их спланировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации", - говорится в ее комментарии в связи с украинскими террористическими атаками на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
МИД России назвал цель украинских атак на КТК
Вчера, 16:49
 
РоссияКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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