Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва призывает международное сообщество оценить атаки Киева на танкеры во время погрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
- Отсутствие адекватной реакции со стороны международного сообщества будет расценено Москвой как одобрение действий Киева.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва призывает мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры во время погрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом (Владимира - ред.) Зеленского очередному военному преступлению", - говорится в ее заявлении на сайте ведомства.