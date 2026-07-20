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МИД призвал к международной оценке атак Киева на морской терминал КТК - РИА Новости, 20.07.2026
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16:44 20.07.2026 (обновлено: 16:49 20.07.2026)
МИД призвал к международной оценке атак Киева на морской терминал КТК

МИД: Москва призывает к международной оценке атак Киева на морской терминал КТК

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва призывает международное сообщество оценить атаки Киева на танкеры во время погрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
  • Отсутствие адекватной реакции со стороны международного сообщества будет расценено Москвой как одобрение действий Киева.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва призывает мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры во время погрузки на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом (Владимира - ред.) Зеленского очередному военному преступлению", - говорится в ее заявлении на сайте ведомства.
Как подчеркнула дипломат, отсутствие адекватной реакции Москва будет расценивать как "проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора".
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