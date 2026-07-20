Вертолет, разбившийся на Кубани, не проходил государственную регистрацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-2 потерпел крушение вблизи станицы Калининская Краснодарского края при проведении сельхозработ.
- По сообщению МСУТ СК России, вертолет не прошел государственную регистрацию и не имел необходимых сертификатов.
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Вертолет МИ-2, потерпевший крушение на Кубани, не прошел государственную регистрацию и не имел сертификатов, сообщает западное МСУТ СК России.
"По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовался для выполнения работ по удобрению сельхозполей. Однако судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов", - говорится в сообщении.