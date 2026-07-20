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Вертолет, разбившийся на Кубани, не проходил государственную регистрацию - РИА Новости, 20.07.2026
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14:56 20.07.2026
Вертолет, разбившийся на Кубани, не проходил государственную регистрацию

Разбившийся на Кубани вертолет не проходил госрегистрацию и не имел сертификатов

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости/Аврора
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Вертолет Ми-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Ми-2 потерпел крушение вблизи станицы Калининская Краснодарского края при проведении сельхозработ.
  • По сообщению МСУТ СК России, вертолет не прошел государственную регистрацию и не имел необходимых сертификатов.
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Вертолет МИ-2, потерпевший крушение на Кубани, не прошел государственную регистрацию и не имел сертификатов, сообщает западное МСУТ СК России.
"По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовался для выполнения работ по удобрению сельхозполей. Однако судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов", - говорится в сообщении.
В субботу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот воздушного судна погиб.
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