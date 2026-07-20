Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот погиб.

Воздушное судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.

КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает западное МСУТ СК России

« "Мужчина (эксплуатант разбившегося вертолета Ми-2 - ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В субботу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот воздушного судна погиб.

По данным западного МСУТ СК России, воздушное судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.