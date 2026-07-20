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Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявили обвинение - РИА Новости, 20.07.2026
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14:48 20.07.2026 (обновлено: 15:08 20.07.2026)
Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявили обвинение

На эксплуатанта разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 завели уголовное дело

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкВертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости/Аврора
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Вертолет Ми-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности.
  • Вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот погиб.
  • Воздушное судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает западное МСУТ СК России
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"Мужчина (эксплуатант разбившегося вертолета Ми-2 - ред.) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В субботу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот воздушного судна погиб.
По данным западного МСУТ СК России, воздушное судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.
"В рамках уголовного дела проводятся авиационно-техническая, химическая и иные судебные экспертизы, а также другие необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств крушения", - отмечается в сообщении ведомства.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-2РоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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