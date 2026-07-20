Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности.
- Вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот погиб.
- Воздушное судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Эксплуатанту разбившегося на Кубани вертолета Ми-2 предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает западное МСУТ СК России
В субботу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало, что вертолет Ми-2 потерпел крушение при проведении сельхозработ вблизи станицы Калининская Краснодарского края, пилот воздушного судна погиб.
По данным западного МСУТ СК России, воздушное судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов.
"В рамках уголовного дела проводятся авиационно-техническая, химическая и иные судебные экспертизы, а также другие необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств крушения", - отмечается в сообщении ведомства.