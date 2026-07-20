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Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по "Северным потокам" - РИА Новости, 20.07.2026
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23:24 20.07.2026
Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по "Северным потокам"

Глава РФПИ Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по "Северным потокам"

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитриев задал вопрос о том, не скучает ли Мерц по "Северным потокам".
  • Он прокомментировал заявление канцлера о том, что отсутствие российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, не скучает ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц по "Северным потокам".
"Озарение Мерца - он видит "продолжающийся энергетический кризис (в Европе) из-за нехватки российского газа", для запрета которого ЕС сделал все. Признание проблемы - первый шаг к ее решению. Скучаете по "Северным потокам", не так ли?", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца в интервью телеканалу ZDF о том, что отсутствие российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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