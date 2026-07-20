Дмитриев задался вопросом, не скучает ли Мерц по "Северным потокам"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитриев задал вопрос о том, не скучает ли Мерц по "Северным потокам".
- Он прокомментировал заявление канцлера о том, что отсутствие российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, не скучает ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц по "Северным потокам".
"Озарение Мерца - он видит "продолжающийся энергетический кризис (в Европе) из-за нехватки российского газа", для запрета которого ЕС сделал все. Признание проблемы - первый шаг к ее решению. Скучаете по "Северным потокам", не так ли?", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление Мерца в интервью телеканалу ZDF о том, что отсутствие российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Германия отказалась от суверенитета, заявил Дмитриев
22 мая, 13:54