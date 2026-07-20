Открытое горение на Страстном бульваре ликвидировали

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на Страстном бульваре в Москве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара возросла до 400 квадратных метров. Вскоре пожар был локализован.