Рейтинг@Mail.ru
Открытое горение на Страстном бульваре ликвидировали - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 20.07.2026
Открытое горение на Страстном бульваре ликвидировали

МЧС: открытое горение на Страстном бульваре ликвидировали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПожар на Страстном бульваре
Пожар на Страстном бульваре - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пожар на Страстном бульваре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение в восьмиэтажном жилом доме на Страстном бульваре в Москве ликвидировано.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на Страстном бульваре в Москве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре на Страстном бульваре", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара возросла до 400 квадратных метров. Вскоре пожар был локализован.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в павильоне на рынке в Буденновске Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Ставропольском крае тушат пожар на рынке
Вчера, 18:55
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала