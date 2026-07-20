В Ставропольском крае тушат пожар на рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На рынке в Буденновске загорелся павильон, огонь локализован на площади в 300 квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Павильон загорелся на рынке в Буденновске в Ставропольском крае, огонь локализован на площади в 300 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ведомство сообщило, что пожар произошел в павильоне рынка на улице Октябрьской, на месте работают 37 человек и 12 единиц техники.
"Локализация на площади 300 "квадратов". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.