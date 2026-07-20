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В Ставропольском крае тушат пожар на рынке - РИА Новости, 20.07.2026
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18:55 20.07.2026 (обновлено: 18:57 20.07.2026)
В Ставропольском крае тушат пожар на рынке

МЧС: в Буденновске тушат пожар на рынке

© Фото : МЧС Ставрополья/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в павильоне на рынке в Буденновске Ставропольского края
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в павильоне на рынке в Буденновске Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МЧС Ставрополья/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в павильоне на рынке в Буденновске Ставропольского края
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На рынке в Буденновске загорелся павильон, огонь локализован на площади в 300 квадратных метров.
  • Погибших и пострадавших нет.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Павильон загорелся на рынке в Буденновске в Ставропольском крае, огонь локализован на площади в 300 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ведомство сообщило, что пожар произошел в павильоне рынка на улице Октябрьской, на месте работают 37 человек и 12 единиц техники.
"Локализация на площади 300 "квадратов". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСтавропольский крайБуденновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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