Пожар в здании старой постройки в центре Москвы потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В двухэтажном здании старой постройки по адресу Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3, произошло возгорание на площади 250 квадратных метров.
- Открытое горение в здании ликвидировано.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Открытое горение в двухэтажном здании старой постройки на Малом Казенном переулке в центре Москвы ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб сообщил о возгорании на площади 250 квадратных метров в здании по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3. На место происшествия была направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
"Принятыми мерами открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.