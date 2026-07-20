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Пожар в здании старой постройки в центре Москвы потушили - РИА Новости, 20.07.2026
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16:52 20.07.2026
Пожар в здании старой постройки в центре Москвы потушили

МЧС: пожар в здании в старом здании в Малом Казенном переулке потушен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В двухэтажном здании старой постройки по адресу Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3, произошло возгорание на площади 250 квадратных метров.
  • Открытое горение в здании ликвидировано.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Открытое горение в двухэтажном здании старой постройки на Малом Казенном переулке в центре Москвы ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб сообщил о возгорании на площади 250 квадратных метров в здании по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3. На место происшествия была направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.
"Принятыми мерами открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.
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