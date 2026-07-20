Пожар в здании старой постройки в центре Москвы потушили

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Открытое горение в двухэтажном здании старой постройки на Малом Казенном переулке в центре Москвы ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее представитель экстренных служб сообщил о возгорании на площади 250 квадратных метров в здании по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3. На место происшествия была направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.