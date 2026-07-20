Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет из-за продолжительной болезни.

Режиссера программы «КВН» Светлану Маслякову похоронили рядом с матерью на Троекуровском кладбище в Москве.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Режиссера программы "КВН" Светлану Маслякову похоронили рядом с матерью на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в ее окружении.

Ранее Международный союз " КВН " сообщил, что Маслякова скончалась в возрасте 78 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказал ее сын.

"Светлану Анатольевну похоронили сегодня рядом с ее матерью на Троекуровском", - сказал собеседник агентства.

Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве . Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года – режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.