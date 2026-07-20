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В Красноярском крае автомобиль со спящей девушкой скатился в воду - РИА Новости, 20.07.2026
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13:41 20.07.2026
В Красноярском крае автомобиль со спящей девушкой скатился в воду

В Красноярском крае автомобиль со спящей девушкой скатился в озеро Песчанка

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии/TelegramАвтомобиль, в котором утонула девушка, на острове Песчанка в Красноярском крае
Автомобиль, в котором утонула девушка, на острове Песчанка в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии/Telegram
Автомобиль, в котором утонула девушка, на острове Песчанка в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В озере Песчанка под Красноярском погибла девушка, когда автомобиль без ручника, в котором она спала, скатился в воду.
  • Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту гибели девушки.
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Девушка погибла в озере Песчанка под Красноярском после того, как автомобиль без ручника, в котором она спала, внезапно начал движение и скатился в воду, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, на озере Песчанка в Красноярском крае отдыхала компания из шести человек. В ночь на понедельник девушка ушла спать в автомобиль, припаркованный на уклоне берега, а ее друзья остались у костра.
"Из-за неисправности стояночного тормоза для фиксации транспортного средства была включена передача. В момент, когда девушка находилась внутри, в автомобиле запустился двигатель, из-за чего машина начала двигаться и скатилась в озеро. Находившаяся внутри девушка не смогла выбраться и погибла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту следственные органы организовали процессуальную проверку.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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