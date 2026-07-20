В Красноярском крае автомобиль со спящей девушкой скатился в воду

КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Девушка погибла в озере Песчанка под Красноярском после того, как автомобиль без ручника, в котором она спала, внезапно начал движение и скатился в воду, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.