Саммит G20 в следующем году пройдет в Манчестере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит G20 в следующем году пройдет в британском Манчестере.
- Энди Бернем сообщил Дональду Трампу о месте проведения саммита G20.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Саммит G20 в следующем году пройдет в британском Манчестере, сообщает газета Times.
Ранее новый премьер Великобритании Энди Бернем, который ранее был мэром Манчестера, провел свои первые телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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"Бернем сообщил Трампу, что саммит G20 в следующем году состоится в Манчестере", - говорится в сообщении издания.
Ранее Трамп заявлял, что он и Бернем не совпадают во взглядах. Он также заявил, что Бернем был мэром "какого-то городка".
Великобритания председательствует в "большой двадцатке" в следующем году.