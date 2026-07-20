Саммит G20 в следующем году пройдет в Манчестере

"Бернем сообщил Трампу, что саммит G20 в следующем году состоится в Манчестере", - говорится в сообщении издания.

Ранее Трамп заявлял, что он и Бернем не совпадают во взглядах. Он также заявил, что Бернем был мэром "какого-то городка".