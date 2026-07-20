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Макрон поздравил Бернема с назначением на пост премьера - РИА Новости, 20.07.2026
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16:31 20.07.2026
Макрон поздравил Бернема с назначением на пост премьера

Макрон поздравил Бернема с назначением на пост премьера Великобритании

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эммануэль Макрон поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании.
  • Президент Франции выразил надежду на углубление отношений между Парижем и Лондоном и новый импульс партнерству между Великобританией и Европейским союзом.
ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании, который ранее занимал Кир Стармер.
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"Я поздравляю Энди Бернема с назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.

В своем сообщении Макрон также выразил надежду на то, что после становления Бернема новым премьером Великобритании Париж и Лондон углубят свои отношения и "придадут новый импульс партнерству между Соединенным Королевством и Европейским союзом".
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.
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В миреВеликобританияФранцияПарижЭммануэль МакронЭнди БернемКир Стармер
 
 
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