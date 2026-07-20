Макрон поздравил Бернема с назначением на пост премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эммануэль Макрон поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании.
- Президент Франции выразил надежду на углубление отношений между Парижем и Лондоном и новый импульс партнерству между Великобританией и Европейским союзом.
ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании, который ранее занимал Кир Стармер.
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"Я поздравляю Энди Бернема с назначением на должность премьер-министра Соединенного Королевства", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
В своем сообщении Макрон также выразил надежду на то, что после становления Бернема новым премьером Великобритании Париж и Лондон углубят свои отношения и "придадут новый импульс партнерству между Соединенным Королевством и Европейским союзом".
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.