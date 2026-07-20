Лурье не продает бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полина Лурье не продает квартиру в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что бывшая квартира певицы выставлена на продажу и якобы Лурье рассчитывает выручить за нее около 200 миллионов рублей.