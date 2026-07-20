Лурье не продает бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адвокат Свириденко сообщила, что Лурье не продает квартиру в Хамовниках.
- Ранее СМИ писали, что бывшая квартира певицы Ларисы Долиной, купленная Лурье, выставлена на продажу за около 200 миллионов рублей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полина Лурье не продает квартиру в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что бывшая квартира певицы выставлена на продажу и якобы Лурье рассчитывает выручить за нее около 200 миллионов рублей.
"Полина квартиру не продает", - заявила собеседница агентства.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда – он в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье. Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
В настоящее время в Лефортовском суде Москвы рассматривается иск певицы к обманувшим ее мошенникам. Приговором Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей.