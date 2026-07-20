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Лурье не продает бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат - РИА Новости, 20.07.2026
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12:03 20.07.2026
Лурье не продает бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат

Адвокат Свириденко: Лурье не продает квартиру, которую она купила у Долиной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолина Лурье
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Полина Лурье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Свириденко сообщила, что Лурье не продает квартиру в Хамовниках.
  • Ранее СМИ писали, что бывшая квартира певицы Ларисы Долиной, купленная Лурье, выставлена на продажу за около 200 миллионов рублей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полина Лурье не продает квартиру в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что бывшая квартира певицы выставлена на продажу и якобы Лурье рассчитывает выручить за нее около 200 миллионов рублей.
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"Полина квартиру не продает", - заявила собеседница агентства.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда – он в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье. Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
В настоящее время в Лефортовском суде Москвы рассматривается иск певицы к обманувшим ее мошенникам. Приговором Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей.
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