Высадки на Луну в 69-м не было, считает исследователь из США

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский кинематографист Барт Сибрел считает, что проблемы НАСА в освоении Луны подтверждают несостоятельность официальной версии о высадке астронавтов на спутник в 1969 году.

Сибрел утверждает, что если бы миссия на Луну действительно состоялась, то сейчас человечество достигло бы более значительных успехов в освоении космоса.

По мнению Сибрела, фотографии и видеозаписи, якобы сделанные на Луне, были подделаны, а американское правительство угрожало СМИ за сомнения в официальной версии.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Нынешние проблемы НАСА в освоении Луны подтверждают, что астронавты не высаживались на спутник в 1969 году, если бы миссия тогда действительно состоялась, сейчас человечество побывало бы в другой солнечной системе, считает американский кинематографист, критик миссии "Аполлон" Барт Сибрел.

Ранее в НАСА заявили, что пока не обладают достаточной информацией для прибытия на спутник и создания там базы в рамках миссий Artemis, поэтому потребуется ряд испытательных полетов.

"Если бы они могли добраться до Луны с первой попытки, располагая вычислительной силой в миллион раз меньше, чем у современного смартфона, мы бы были на Марсе десять лет спустя, а сейчас покоряли бы другие солнечные системы", - сказал РИА Новости Сибрел.

Согласно официальной версии, в рамках программы "Аполлон" с 1969 по 1972 годы США шесть раз высадились на Луну, на поверхности спутника побывали 12 астронавтов. Первая высадка, по этим данным, состоялась 20 июля 1969 года.

Как заявил Сибрел, сдвинувшийся график миссий Artemis демонстрирует противоречие между официальной версией и реальностью.

"Правда у нас прямо перед глазами. Сегодня после шести десятилетий развития технологий они на восемь лет отстали от графика просто, чтобы облететь вокруг Луны. В 1961 после того, как один астронавт побывал 15 минут в космосе, они установили цель отправиться в тысячу раз дальше, чем международная станция, прилунится вертикально впервые в истории, выключить двигатель и отправиться назад. У них не могло быть технологии лучше в 1969", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что нынешние проблемы и невозможность повторить успех прошлых миссий подтверждает ложный характер информации о высадках на Луну. Как заявил Сибрел, фотографии с Луны были сделаны при электрическом освещении, о чем свидетельствует разное направление теней. По его словам, есть доказательства подлога видео и аудио, а американское правительство, заявил эксперт, ранее угрожало последствиями тем СМИ, которые осмеливались поднять вопрос.

Не было в 1969 году и технологий, которые защитили бы астронавтов от радиации, подчеркнул Сибрел.

Он обратил внимание на оговорки современных астронавтов, которые заявляют о миссии вокруг Луны как о первой попытке покинуть околоземную орбиту, и называют "первыми" будущие высадки.