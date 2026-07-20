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Акция протеста проходит у Даунинг-стрит после приезда Бернема - РИА Новости, 20.07.2026
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17:01 20.07.2026
Акция протеста проходит у Даунинг-стрит после приезда Бернема

РИА Новости: акция протеста проходит у Даунинг-стрит после приезда Бернема

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты устроили протест против возобновления добычи нефти в Северном море возле Даунинг-стрит после приезда нового премьера Великобритании Энди Бернема.
  • Бурение новых скважин в Северном море сейчас запрещено, но Бернем может разрешить бурение, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Активисты устроили протест против возобновления добычи нефти в Северном море возле Даунинг-стрит после приезда нового премьера Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
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На фоне приезда Бернема в резиденцию на Даунинг-стрит напротив собрались десятки человек. Они держат плакаты с лозунгами против возобновления добычи нефти в Северном море.
На данный момент бурение новых скважин в Северном море запрещено, однако агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Бернем может разрешить бурение. Также к расширению добычи нефти Британией призвал президент США Дональд Трамп.
Некоторые протестующие также требуют от Бернема вернуть страну в ЕС, другие уже пророчат его скорый уход.
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