Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне. Архивное фото

Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне

Акция протеста проходит у Даунинг-стрит после приезда Бернема

Краткий пересказ от РИА ИИ Активисты устроили протест против возобновления добычи нефти в Северном море возле Даунинг-стрит после приезда нового премьера Великобритании Энди Бернема.

Бурение новых скважин в Северном море сейчас запрещено, но Бернем может разрешить бурение, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Активисты устроили протест против возобновления добычи нефти в Северном море возле Даунинг-стрит после приезда нового премьера Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера

На фоне приезда Бернема в резиденцию на Даунинг-стрит напротив собрались десятки человек. Они держат плакаты с лозунгами против возобновления добычи нефти в Северном море.

На данный момент бурение новых скважин в Северном море запрещено, однако агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Бернем может разрешить бурение. Также к расширению добычи нефти Британией призвал президент США Дональд Трамп.