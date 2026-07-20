Почти 2,7 тысячи жителей проверили здоровье в парках Подмосковья

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти 2,7 тысячи человек приняли участие в акции "Проверь свое здоровье в парке" с начала лета, 18 и 19 июля осмотры прошли 274 жителя региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Формат выездных обследований в парках позволяет жителям совместить прогулку с заботой о своем здоровье. За прошедшие выходные профилактические осмотры прошли 274 человека, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались почти 2,7 тысячи жителей Подмосковья", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.