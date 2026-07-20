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Почти 2,7 тысячи жителей проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 20.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:16 20.07.2026
Почти 2,7 тысячи жителей проверили здоровье в парках Подмосковья

Почти 2,7 тысячи жителей проверили здоровье в парках Подмосковья за лето

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиПосетители в одном из подмосковных парков
Посетители в одном из подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Посетители в одном из подмосковных парков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти 2,7 тысячи человек приняли участие в акции "Проверь свое здоровье в парке" с начала лета, 18 и 19 июля осмотры прошли 274 жителя региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Формат выездных обследований в парках позволяет жителям совместить прогулку с заботой о своем здоровье. За прошедшие выходные профилактические осмотры прошли 274 человека, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались почти 2,7 тысячи жителей Подмосковья", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Если во время осмотра выявляли нарушения, участников направляли в поликлинику на дополнительное обследование. Результаты профилактического осмотра появляются в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".
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