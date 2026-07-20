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В пресс-службе Лазара прокомментировали райдер Моргенштерна* - РИА Новости, 20.07.2026
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17:15 20.07.2026
В пресс-службе Лазара прокомментировали райдер Моргенштерна*

Пресс-служба Лазара: иудей может сам определять кошерность продуктов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна*
Концерт Моргенштерна* - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт Моргенштерна*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иудей может самостоятельно определять кошерность продуктов, а при затруднениях — советоваться с раввином или инспектором по кашруту (машгиахом).
  • Алишер Моргенштерн* изменил свой райдер после принятия иудаизма, отказавшись от алкоголя и исключив свинину из списка продуктов.
  • Алкогольные напитки, за исключением содержащих винные добавки, считаются кошерными, но их употребление можно обсудить с раввином или инспектором кашрута.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кошерность продуктов иудей может определять самостоятельно, также он может посоветоваться с раввином или инспектором по кашруту (машгиахом), рассказали РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, комментируя изменения в райдере рэпера Алишера Моргенштерна*.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что рэпер Алишер Моргенштерн* изменил свой райдер после принятия иудаизма. Артист полностью отказался от алкоголя, из продуктов питания исключена свинина, в гримерке должен быть суп, зерненый творог, хумус, 10 морковок и консервированные опята.
"Мы не можем оценить кошерность выбранных продуктов, это решает сам еврей, при этом, если есть трудности с выбором, он может посоветоваться с раввином или инспектором по кашруту (машгиахом). Продукты можно приобретать в кошерном магазине, имеющим соответствующий сертификат от департамента кашрута", - рассказали в пресс-службе главного раввина России.
В пресс-службе отметили, что алкогольные напитки практически все кошерные, кроме содержащих винные добавки, но если у евреев есть сомнения, то конкретный выбор а также уместность их употребления в определенное время в соответствии с традициями, любой еврей может обсудить с раввином или инспекторами кашрута.
В июне Моргенштерн* принял иудаизм (прошел гиюр) в Израиле и сменил имя Алишер* на Исраэль Йегуда.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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