В пресс-службе Лазара прокомментировали райдер Моргенштерна*

Краткий пересказ от РИА ИИ Иудей может самостоятельно определять кошерность продуктов, а при затруднениях — советоваться с раввином или инспектором по кашруту (машгиахом).

Алишер Моргенштерн* изменил свой райдер после принятия иудаизма, отказавшись от алкоголя и исключив свинину из списка продуктов.

Алкогольные напитки, за исключением содержащих винные добавки, считаются кошерными, но их употребление можно обсудить с раввином или инспектором кашрута.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кошерность продуктов иудей может определять самостоятельно, также он может посоветоваться с раввином или инспектором по кашруту (машгиахом), рассказали РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, комментируя изменения в райдере рэпера Алишера Моргенштерна*.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что рэпер Алишер Моргенштерн* изменил свой райдер после принятия иудаизма. Артист полностью отказался от алкоголя, из продуктов питания исключена свинина, в гримерке должен быть суп, зерненый творог, хумус, 10 морковок и консервированные опята.

"Мы не можем оценить кошерность выбранных продуктов, это решает сам еврей, при этом, если есть трудности с выбором, он может посоветоваться с раввином или инспектором по кашруту (машгиахом). Продукты можно приобретать в кошерном магазине, имеющим соответствующий сертификат от департамента кашрута", - рассказали в пресс-службе главного раввина России.

В пресс-службе отметили, что алкогольные напитки практически все кошерные, кроме содержащих винные добавки, но если у евреев есть сомнения, то конкретный выбор а также уместность их употребления в определенное время в соответствии с традициями, любой еврей может обсудить с раввином или инспекторами кашрута.