Лавров укажет странам АСЕАН на риски от западных устремлений в ИТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности в Маниле 21–23 июля.
- Российская сторона намерена привлечь внимание партнеров из АСЕАН к рискам западного "индо-тихоокеанского проекта", используемого Западом для обоснования экспансии НАТО в Азию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров привлечет внимание партнеров РФ из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к рискам от западных устремлений в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), сообщили в министерстве.
Согласно сообщению на сайте МИД, Лавров 21-23 июля в столице Филиппин, Маниле, поучаствует во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.
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"Российская сторона намерена в очередной раз привлечь внимание региональных партнеров к рискам западного "индо-тихоокеанского проекта" с нарративом о неделимости безопасности Евро-Атлантики и ИТР, используемым Западом в качестве идеологического обоснования экспансии НАТО в Азию", - говорится в сообщении.