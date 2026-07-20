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Лавров укажет странам АСЕАН на риски от западных устремлений в ИТР - РИА Новости, 20.07.2026
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16:25 20.07.2026
Лавров укажет странам АСЕАН на риски от западных устремлений в ИТР

Лавров хочет привлечь внимание стран АСЕАН к рискам от устремлений Запада в ИТР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности в Маниле 21–23 июля.
  • Российская сторона намерена привлечь внимание партнеров из АСЕАН к рискам западного "индо-тихоокеанского проекта", используемого Западом для обоснования экспансии НАТО в Азию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров привлечет внимание партнеров РФ из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к рискам от западных устремлений в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), сообщили в министерстве.
Согласно сообщению на сайте МИД, Лавров 21-23 июля в столице Филиппин, Маниле, поучаствует во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.
«

"Российская сторона намерена в очередной раз привлечь внимание региональных партнеров к рискам западного "индо-тихоокеанского проекта" с нарративом о неделимости безопасности Евро-Атлантики и ИТР, используемым Западом в качестве идеологического обоснования экспансии НАТО в Азию", - говорится в сообщении.

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В миреРоссияФилиппиныМанилаСергей ЛавровНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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