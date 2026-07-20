Лавров укажет странам АСЕАН на риски от западных устремлений в ИТР

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"Российская сторона намерена в очередной раз привлечь внимание региональных партнеров к рискам западного "индо-тихоокеанского проекта" с нарративом о неделимости безопасности Евро-Атлантики и ИТР, используемым Западом в качестве идеологического обоснования экспансии НАТО в Азию", - говорится в сообщении.