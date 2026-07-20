Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что бойцы Корейской народной армии сражались вместе с российскими бойцами за освобождение Курской области.

Лавров отметил сохранение союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном.

В Пхеньяне 26 апреля состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежных военных операций.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Бойцы Корейской народной армии ценой своей жизни приближали освобождение Курской области от укронацистов, российский народ никогда не забудет их подвиг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Союзнические отношения Москвы Пхеньяна сохраняются и по сей день, отметил министр в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

"Наиболее ярко это проявилось в Курской области, где бойцы корейской народной армии плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами за российскую землю как за свою, и ценой жизни приближая освобождение этой земли от укронацистов и иностранных наемников", - сказал министр.

В Пхеньяне 26 апреля состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежных военных операций, напомнил Лавров.

"Величественный мемориальный комплекс стал символом дружбы и единства наших народов, навсегда запечатлевшим память о героизме бойцов корейской народной армии", - подчеркнул Лавров.

"Наш народ никогда не забудет беспримерные подвиги, исключительное мужество корейских военнослужащих, их самоотверженность, которые были проявлены в ходе сражений вместе с нами в одном окопе против общего врага", - сказал министр.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.