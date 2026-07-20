Россия не забудет подвиг военных КНДР в Курской области, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что бойцы Корейской народной армии сражались вместе с российскими бойцами за освобождение Курской области.
- Лавров отметил сохранение союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном.
- В Пхеньяне 26 апреля состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежных военных операций.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Бойцы Корейской народной армии ценой своей жизни приближали освобождение Курской области от укронацистов, российский народ никогда не забудет их подвиг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Наиболее ярко это проявилось в Курской области, где бойцы корейской народной армии плечом к плечу сражались вместе с нашими бойцами за российскую землю как за свою, и ценой жизни приближая освобождение этой земли от укронацистов и иностранных наемников", - сказал министр.
В Пхеньяне 26 апреля состоялась церемония открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежных военных операций, напомнил Лавров.
"Величественный мемориальный комплекс стал символом дружбы и единства наших народов, навсегда запечатлевшим память о героизме бойцов корейской народной армии", - подчеркнул Лавров.
"Наш народ никогда не забудет беспримерные подвиги, исключительное мужество корейских военнослужащих, их самоотверженность, которые были проявлены в ходе сражений вместе с нами в одном окопе против общего врага", - сказал министр.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.