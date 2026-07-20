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Кот Ларри заявил, что Стармер передал Бернему основные указания в работе - РИА Новости, 20.07.2026
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16:16 20.07.2026 (обновлено: 16:36 20.07.2026)
Кот Ларри заявил, что Стармер передал Бернему основные указания в работе

Кот Ларри заявил, что Стармер рассказал Бернему, как его кормить

© REUTERS / Isabel InfantesКот Ларри у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. 20 июля 2026
Кот Ларри у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. 20 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кот Ларри у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 в Лондоне. 20 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.
  • Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, пошутил, что Кир Стармер передал Бернему указания по расписанию его приемов пищи.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри пошутил, что бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал новому главе правительства Энди Бернему основные указания в работе, а именно расписание приемов пищи питомца.
Ранее в понедельник телеканал Sky News сообщил, что Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, король Карл III попросил его сформировать правительство.
"Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10.30, а обедает он - в полдень, а между ними не отказывается от множества перекусов. Все остальное в этой работе - сущие пустяки", - подписана в аккаунте кота Ларри в соцсети X фотография, где Стармер что-то говорит Бернему.
Взятый из приюта кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. Уже почти 100 лет, с 1929 года, они имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год. Самым знаменитым из этой когорты в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при трех премьерах - Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри скончался в 2008 году, хвостатому долгожителю было около 18 лет.
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