Метеоролог предупредил о 41-градусной жаре на курортах в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура воздуха на турецких курортах достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы.
- Жаркая погода ожидается на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи, Аланьи, Шанлыурфе.
- В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли — до 40 градусов.
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы, рассказал РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.
Ссылаясь на данные Главного управления метеорологии Турции он отметил, что на большей части страны ожидается малооблачная и ясная погода. Лишь во внутренних районах провинций Кастамону и Ризе возможны кратковременные ливни и грозы.
Юрташ отметил, что на курортах Эгейского и Средиземноморского побережья также сохранится жаркая погода. В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли — до 40.
В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Температура воздуха в ряде регионов страны превышает климатическую норму, что повышает риск лесных пожаров и увеличивает нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.
Наиболее высокие температуры традиционно фиксируются в юго-восточных провинциях, однако в летний период жаркая погода охватывает и популярные туристические регионы Эгейского и Средиземноморского побережья.