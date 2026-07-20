Женщина на одном из пляжей в Анталье. Архивное фото

Женщина на одном из пляжей в Анталье

Метеоролог предупредил о 41-градусной жаре на курортах в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Температура воздуха на турецких курортах достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы.

Жаркая погода ожидается на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи, Аланьи, Шанлыурфе.

В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли — до 40 градусов.

АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы, рассказал РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.

"Температура воздуха в большинстве регионов Турции продолжит держаться выше сезонной нормы. Наиболее жаркая погода ожидается на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи , Аланьи, туристической Шанлыурфе где столбики термометров могут подняться до 41 градуса", — сказал Юрташ.

Ссылаясь на данные Главного управления метеорологии Турции он отметил, что на большей части страны ожидается малооблачная и ясная погода. Лишь во внутренних районах провинций Кастамону и Ризе возможны кратковременные ливни и грозы.

Юрташ отметил, что на курортах Эгейского и Средиземноморского побережья также сохранится жаркая погода. В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли — до 40.

В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Температура воздуха в ряде регионов страны превышает климатическую норму, что повышает риск лесных пожаров и увеличивает нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.