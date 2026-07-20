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Метеоролог предупредил о 41-градусной жаре на курортах в Турции - РИА Новости, 20.07.2026
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Туризм
 
10:13 20.07.2026 (обновлено: 10:33 20.07.2026)
Метеоролог предупредил о 41-градусной жаре на курортах в Турции

Юрташ: температура воздуха на турецких курортах скоро достигнет 41 градуса

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖенщина на одном из пляжей в Анталье
Женщина на одном из пляжей в Анталье - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина на одном из пляжей в Анталье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха на турецких курортах достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы.
  • Жаркая погода ожидается на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи, Аланьи, Шанлыурфе.
  • В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли — до 40 градусов.
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса и останется выше климатической нормы, рассказал РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юрташ.
"Температура воздуха в большинстве регионов Турции продолжит держаться выше сезонной нормы. Наиболее жаркая погода ожидается на юге и юго-востоке страны, в курортных регионах Антальи, Аланьи, туристической Шанлыурфе где столбики термометров могут подняться до 41 градуса", — сказал Юрташ.
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Ссылаясь на данные Главного управления метеорологии Турции он отметил, что на большей части страны ожидается малооблачная и ясная погода. Лишь во внутренних районах провинций Кастамону и Ризе возможны кратковременные ливни и грозы.
Юрташ отметил, что на курортах Эгейского и Средиземноморского побережья также сохранится жаркая погода. В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли — до 40.
В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Температура воздуха в ряде регионов страны превышает климатическую норму, что повышает риск лесных пожаров и увеличивает нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров.
Наиболее высокие температуры традиционно фиксируются в юго-восточных провинциях, однако в летний период жаркая погода охватывает и популярные туристические регионы Эгейского и Средиземноморского побережья.
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